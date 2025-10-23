На ремонт трубопроводов Набережночелнинской ТЭЦ направят 17,7 млн рублей

АО «Татэнерго» проведет капитальный и текущий ремонт технологических трубопроводов на Набережночелнинской ТЭЦ. На эти цели выделят 17,7 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Работы охватят паровые теплофикационные турбины № 1–6, 8 и 10, а также главный корпус и эстакады технологических трубопроводов. Планируется замена патрубков, компенсаторов по циркуляционной воде, проведение сварочных работ и ремонт трубопроводов теплосети и паропроводов. Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2026 года.

АО «Татэнерго» — один из крупнейших российских производителей электрической и тепловой энергии. Компания обеспечивает энергоснабжение промышленных и жилых объектов, занимается производством, передачей и распределением электроэнергии, пара и горячей воды, а также эксплуатацией котельных и тепловых сетей.

Ранее сообщалось, что на ремонт оборудования на Набережночелнинской ТЭЦ выделят 17,6 млн руб.

Анна Кайдалова