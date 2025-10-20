Суд в Москве взыскал с Euroclear упущенную выгоду Россельхозбанка

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требование Россельхозбанка (РСХБ) о взыскании с депозитария Euroclear Bank более 100 млн руб. упущенной выгоды из-за заморозки ценных бумаг.

В постановлении (.pdf) указано, что с Euroclear Bank в пользу РСХБ взыскали $641,28 тыс., €275,48 тыс., 20,97 млн руб., 18,45 тыс. швейцарских франков, а также расходы по оплате госпошлины в 26 тыс. руб. Решение апелляции может быть обжаловано в течение двух месяцев.

Россельхозбанк подал иск к Euroclear Bank в сентябре 2023 года. В качестве третьего лица в деле выступал Национальный расчетный депозитарий. РСХБ просил взыскать с ответчика ущерб $9,3 млн, €6 млн и 920 тыс. швейцарских франков, а также размер упущенной выгоды из-за заморозки активов. В марте 2024 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с европейского депозитария только размер ущерба, который понес РСХБ.