Суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка к Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка к базирующемуся в Бельгии Euroclear Bank, присудив банку $263,7 млн, €49,7 млн и 4,4 млн фунтов стерлингов. Кроме того, суд постановил взыскать около $67,8 млн долларов, €4,6 млн евро и примерно 678 тыс. фунтов стерлингов упущенной выгоды. Об этом сообщает «Интерфакс».

Все суммы будут взысканы в рублях по курсу Центробанка РФ на дату платежа. Изначально Сбербанк требовал больше, но скорректировал сумму иска из-за частичного возврата средств.

Euroclear просил отклонить иск, считая, что его удовлетворение приведет к «неосновательному обогащению» Сбербанка. Суд встал на сторону истца. Иск касался убытков от заблокированных из-за санкций выплат по ценным бумагам. Требования к другому ответчику, Clearstream Banking, были выделены в отдельное производство.