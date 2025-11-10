Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку гендиректора BBC Тима Дэйви и исполнительного директора BBC News Деборы Тернесс. Он выразил сомнения насчет того, что новое руководство будет лучше управлять вещательной корпорацией.

«BBC по-прежнему находится под руководством (британского.— "Ъ") правительства, которое продвигает массовую миграцию, разжигание войны, цифровые удостоверения личности и досрочное освобождение заключенных. Новые руководители, возможно, просто постараются больше не попадаться на слишком явные искажения фактов»,— написал господин Дмитриев в соцсети X.

Увольнение руководителей BBC связано с обвинениями в некорректном редактировании речи президента США Дональда Трампа. Журналисты отредактировали речь Дональда Трампа так, что создается впечатление, будто он поощрял беспорядки в Капитолии в январе 2021 года. После этого в Белом доме обвинили BBC в распространении фейковых новостей.