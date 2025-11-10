Певицу-иноагента Монеточку увезли с концерта в больницу из-за отека Квинке

У певицы Елизаветы Гырдымовой (Монеточка; признана в России иноагентом) на концерте в Риге начался отек Квинке. Выступление было прервано, ей вызвали врачей, после ее госпитализировали. Об этом музыкант сообщила в соцсетях.

«Начала задыхаться на сцене, увезли на скорой, теперь вот в больнице, прокололи лекарства. Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю. Первым делом решила написать вам и извиниться»,— написала госпожа Гырдымова (признана иноагентом) в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Издание Delfi сообщает, что выступление проходило в рижском концертном зале Spelet. Певице стало плохо через 40 минут после начала концерта.

Певицу признали иноагентом в январе 2023 года. В октябре 2025-го музыканта заочно арестовал Басманный районный суд Москвы. Ей вменяют уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, поскольку она публиковала материалы в интернете без плашки иностранного агента. Певица объявлена в розыск.