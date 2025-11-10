Уоррен Баффетт опубликует прощальное письмо акционерам

Инвестор Уоррен Баффет сегодня опубликует свое последнее письмо акционерам Berkshire Hathaway. Как сообщили в компании, в обращении он изложит свои взгляды на благотворительность, деятельность инвестфонда и другие вопросы, которые могут представлять интерес для акционеров, передает CNBC News.

Ожидается, что послание станет станет финальной точкой в карьере господина Баффета, который руководил конгломератом более 60 лет. На фоне ожиданий письма Уоррена Баффета акции Berkshire Hathaway выросли более чем на 4% за последнюю неделю, несмотря на распродажу акций в технологическом секторе и падение индекса Nasdaq Composite.

95-летний господин Баффет в мае объявил, что собирается покинуть пост генерального директора своей компании до конца этого года. Он попросил совет директоров назначить своим преемником 63-летнего Грега Абеля, чью кандидатуру акционеры единогласно одобрили.

