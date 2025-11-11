Опасное страхование

Обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) существует уже более десяти лет, но по-прежнему остается проблемным сегментом рынка. Выплаты растут быстрее сборов, число страховых случаев увеличивается, а тарифное регулирование делает бизнес все менее маржинальным. Эксперты говорят: без реформ ОСОПО рискует окончательно превратиться в формальность с низкой эффективностью для страхователей и слабой защитой для пострадавших.

Ответственность становится дороже

Рынок страхования ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов в России можно условно разделить на два сегмента — непосредственно ОСОПО, которое появилось в 2012 году, а также добровольное страхование (договор страхования общегражданской ответственности, программы которого существовали в России задолго до введения обязательного страхования), рассказывает заместитель директора департамента международных клиентов страхового брокера Remind Илья Миронов.

В первом случае весь страховой процесс регулируется законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», а во втором страхователь сам вправе устанавливать лимит ответственности, исходя из оценки уровня риска. Такие договоры страхуют предприятие целиком, они могут иметь разное наполнение и распространяться в том числе на риски, связанные с опасными объектами сверх лимитов, предусмотренных программой ОСОПО. При этом приобретение договора страхования добровольной ответственности не лишает предприятие обязанности заключать договоры ОСОПО.

ОСОПО — это обязательное страхование имущественных интересов владельцев опасных объектов на случай причинения вреда вследствие аварии. К таким объектам относятся, в частности, нефтебазы, химические и энергетические предприятия, компрессорные станции, магистральные трубопроводы, подъемные механизмы, производственные объекты черной и цветной металлургии, шахты, рудники, карьеры, элеваторы и другие. Отсутствие полиса ОСОПО может привести к штрафу: от 15 тыс. до 20 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 тыс. до 500 тыс. руб. для юридических лиц, а также к приостановке эксплуатации объекта.

Рынок ОСОПО — это специфический и достаточно консервативный сегмент, отмечает директор департамента андеррайтинга и перестрахования «Абсолют Страхования» Евгений Ильченко. Объем рынка относительно небольшой по сравнению с другими видами страхования.

Так, согласно данным Банка России, сборы по договорам ОСОПО в России в первом полугодии 2025 года снизились на 0,8% год к году, до 1,75 млрд руб. А выплаты, наоборот, выросли на 24%, до 190,4 млн руб.

При этом число страховых случаев в этом сегменте за последние несколько лет значительно выросло — с 1 тыс. в 2020 году до 2,9 тыс. по итогам 2024 года. «Связано это в том числе с увеличением количества страховых полисов, на что, в свою очередь, влияют проводимые Ростехнадзором и Национальным союзом страховщиков ответственности ревизии по выявлению компаний, уклонившихся от обязанности страхования»,— поясняет Евгений Ильченко. Такие компании получают существенные штрафы со стороны Ростехнадзора и уведомления о необходимости исполнить требования промышленной безопасности в части страхования.

Однако есть и другие причины такого роста, особенно усилившегося с 2022–2023 годов. Помимо традиционных причин страховых случаев в этом сегменте (износ оборудования, человеческий фактор) добавляются новые риски — кибератаки, приводящие к физическим авариям, нарушение логистических и производственных цепочек, ведущее к использованию нештатных режимов работы оборудования и проблемам с техническим обслуживанием, поясняет вице-президент «Ренессанс Страхования» Владимир Тарасов.

Поэтому растет спрос со стороны объектов ТЭК (нефтепереработка, хранение, магистральные трубопроводы), предприятий химической и нефтехимической промышленности, металлургии. Они же лидируют по объемам выплат. Также традиционно убыточны объекты, связанные с использованием опасных веществ, и объекты ведения горных работ (в частности, шахты). При этом в 2024 году значительное число страховых случаев пришлось на последствия стихийных бедствий (паводки, наводнения, прорывы гидротехнических сооружений).

Средняя премия по договорам ОСОПО в первом полугодии 2025 года составила 11,7 тыс. руб. (–3,6%), а средняя выплата — 325,5 тыс. руб. (уменьшилась на 23,3%), следует из данных ЦБ. Количество заключенных договоров выросло почти на 3%, до 149,5 тыс. За это время страховщики урегулировали 585 страховых случаев (что на 62% больше, чем годом ранее). В выплате страховщики отказали всего 61 раз (–44,5%).

Новых игроков не ждут

Введенное почти 13 лет назад регулирование менялось незначительно. Изначально тарифы ЦБ были едиными для всех страховщиков, однако затем регулятор отошел от единой тарифной сетки в сторону тарифного коридора. В 2021 и 2025 годах Банк России снижал нижнюю границу тарифных коридоров при сохранении верхней планки, обосновывая это тем, что «перерасчет тарифов учитывает сложившуюся динамику убыточности и более точно отражает уровень риска возникновения аварии». А в 2023 году были увеличены в полтора-два раза размеры страховых сумм по опасным объектам. На это повлияло несколько крупных убытков, по которым страховой выплаты не хватило для компенсации всем пострадавшим.

Так, страховая сумма по ответственности гидротехнических сооружений выросла с 6,5 млрд до 9,75 млрд руб., для шахт — с 100 млн до 250 млн руб., для АЗС — с 10 млн до 20 млн руб. Лимит выплаты по риску «вред жизни» вырос с 2 млн до 3 млн руб., по «вреду имуществу физлиц» — с 500 тыс. до 750 тыс. руб., а по «вреду имуществу бизнеса» — с 750 тыс. до 1 млн руб.

Из-за специфики страхования ОСОПО — это рынок крупных игроков. Сейчас такую лицензию имеют 24 компании, однако фактически работают 15–20 страховщиков, «имеющих достаточный капитал и экспертизу, в том числе техническую», объясняет Владимир Тарасов. «Снижение тарифов Банком России влияет на маржинальность бизнеса, и это отпугивает новых игроков»,— говорит он.

Количество страхователей в этом сегменте обусловлено исключительно позицией Ростехнадзора, который определяет отдельные механизмы и объекты как «опасные». Поэтому конкуренция на этом рынке очень низкая. «С учетом того что у всех страховщиков тарифы плюс-минус одинаковые, а условия идентичные, компании чаще предпочитают заключать договоры с теми страховщиками, с которыми у них есть отношения по другим линиям страхования»,— поясняют в Remind. В основном страховые компании продают ОСОПО в довесок к другим видам страхования (от каско до имущества и добровольного медицинского страхования), и рынок распределяется именно за счет этого.

Работа на рынке ОСОПО, несмотря на специфичность этого сегмента, важна для страховых компаний, работающих в корпоративном сегменте, так как позволяет предложить клиенту—промышленной компании полную линейку страховых услуг, объясняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

«Если промышленное предприятие будет вынуждено обращаться к другому страховщику за оказанием услуг по ОСОПО, то в итоге и по другим видам страхования такой клиент может перейти к этому страховщику»,— уточняет он.

Рынок добровольного страхования ответственности в России всегда был слабо развит из-за низкой культуры осознания ответственности как таковой, говорит Илья Миронов. Но последние годы наблюдается рост спроса на добровольное страхование ответственности: во времена волатильности компании больше задумываются об инструментах, гарантирующих устойчивость бизнеса.

Привычные стандарты

«Проблемы ОСОПО, которые были очевидны и в 2012 году, до сих пор остаются нерешенными, что делает страховой продукт похожим на ОСАГО: в случае наступления убытка он не защищает в должной мере ни интересы страхователя, ни интересы потерпевших»,— отмечает Илья Миронов. В частности, страховой полис покрывает не предприятие в целом, а отдельные механизмы. «На предприятии может быть десяток опасных объектов (согласно критериям Ростехнадзора), а ущерб возникнет в результате работы другого механизма, который формально не считается особо опасным.

Как если бы вы приобретали полис ОСАГО на каждое колесо автомобиля отдельно»,— объясняет он.

Еще один минус: лимиты ответственности законодательно ограничены, реальные факторы эксплуатации объектов не учитываются. «То есть какая-нибудь условная система газопотребления, находящаяся на огромном складе с товарами на десятки миллиардов рублей, и вторая такая же в чистом поле будут иметь одинаковые лимиты ответственности (совсем небольшие)»,— отмечает господин Миронов.

Кроме того, сами выплаты также ограничиваются определенными процентами от лимитов как на каждого потерпевшего, так и на каждое юридическое лицо, которому был причинен вред. «Иными словами, даже если убыток наступит и будет отнесен к покрытию по полису ОСОПО, выплачиваемого возмещения часто недостаточно для покрытия реального вреда третьих лиц. А значит, третьи лица обратятся с дополнительными требованиями к владельцу предприятия, причинившего вред, которые ему придется удовлетворять из собственного кармана»,— добавляет Илья Миронов.

Существует и еще одна проблема — неполное раскрытие информации и общая статистика по страховым случаям. Оценка рисков объектов повышенной опасности усложняется из-за появления новых угроз, особенно технологических и информационных рисков, отсутствия исторических данных по таким рискам, а также из-за роста зависимости от технологий, что создает дополнительные уязвимости и вероятность каскадной аварии (цепочка взаимосвязанных сбоев, когда одна проблема приводит к серии других, вызывая глобальный сбой в работе систем), поясняют в «Абсолют Страховании».

Например, у рынка нет статистики по целенаправленным кибератакам на ОСОПО, что делает классический актуарный расчет почти невозможным. «Добавляются и технологические сложности: страховщикам приходится привлекать кибербезопасников и технологов, чтобы оценить уязвимость конкретного объекта»,— добавляют в «Ренессанс Страховании».

При этом сами компании обычно готовы раскрывать данные о своих объектах, понимая, что это прямая экономия на страховой премии. Но усиливать меры защиты не стремятся, отмечают эксперты, уточняя, что, например, в страховании имущества предприятий это уже давно сложившийся тренд

«Уже более десяти лет мы видим, что этот вид страхования существует и развивается по инерции, его ценность была и остается невысокой, а ЦБ лишь “подкручивает” тарифы»,— говорит Илья Миронов. Чтобы этот страховой продукт стал эффективным механизмом защиты предприятия, его стоит реформировать во всех плоскостях. Во-первых, поменять подход к объему покрытия (уход от страхования ответственности опасных объектов в сторону страхования ответственности всего предприятия). Во-вторых, дерегулировать лимиты ответственности и подлимиты страховых выплат либо привязку лимитов к реальным сценариям страховых событий. Наконец, дерегулировать страховые тарифы для создания реальной конкуренции, которая хорошо зарекомендовала себя в добровольных видах страхования. «Вместе с тем мы не видим, чтобы в настоящий момент законодатели или страховщики задумывались о подобной реформе, поскольку первые, не будучи профессионалами рынка, убеждены, что существующий механизм рабочий, а вторых устраивает объем поступающей выручки по данному условно работающему страховому продукту»,— говорят в Remind.

Отбор сильнейших

Тем не менее в целом рынок страхования ответственности опасных объектов к 2030 году станет более зрелым, технологичным и специализированным: страховщики будут внедрять новые технологии оценки рисков, предлагать более узкоспециализированные продукты и тесно сотрудничать с предприятиями для повышения безопасности, прогнозируют в «Абсолют Страховании».

В «Ренессанс Страховании» не исключают, что усилится дифференциация тарифов за счет изменения андеррайтинговой политики. При этом продолжится уход мелких игроков — и 10–12 ключевых компаний будут контролировать основную часть рынка. «Банк России будет все активнее использовать тарифные методы регулирования. Изменение тарифных коридоров и политика андеррайтинга ряда игроков рынка (страхование по нижней границе тарифного коридора) могут привести к некоторому снижению сборов»,— прогнозирует Евгений Ильченко.

