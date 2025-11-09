Глава СКР поручил доложить о ситуации с невыплатой зарплаты строителям реактора в Димитровграде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СКР по Ульяновской области доложить об установленных обстоятельствах невыплаты зарплаты и командировочных расходов сотрудникам одной из строительных организаций в городе Димитровграде, которые в связи со сложившейся ситуацией записали публичное обращение на имя председателя СКР. Об этом в воскресенье вечером сообщил Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Ведомство отмечает, что следственными органами СК России по Ульяновской области уже проводится доследственная проверка фактов невыплаты зарплаты и иных выплат свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

Председатель СКР поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Ульяновской области Антону Дунину представить доклад по доводам обращения сотрудников строительной компании, установленных обстоятельствах и принимаемых мерах по погашению задолженности.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в минувшую среду в Димитровграде около 300 сотрудников обособленного подразделения подрядной организации АО «Институт «Оргэнергострой» вышли на площадь перед офисом подразделения с протестом против невыплаты зарплаты (задержка более двух месяцев). Компания по контракту на 33 млрд руб. строит в Димитровграде атомный исследовательский реактор на быстрых нейтронах — МБИР. Протестующие записали видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину, попросив обратить внимание на нарушение их прав, а также заявили, что прекращают работу по строительству реактора и не приступят к ней, пока не будет выплачена зарплата.

В тот же день региональное СУ СКР начало доследственную проверку указанных работниками компании фактов. Свою проверку в среду начала и димитровградская прокуратура, которая в пятницу уже сообщила, что в ходе проверки «выявлены нарушения трудового законодательства». Также по поручению губернатора Алексея Русских проверку ведут региональная инспекция труда, правовую поддержку и помощь в трудоустройстве уволившимся работникам оказывает агентство трудовых ресурсов Ульяновской области.

В «Росатоме» отмечают, что финансовые сложности подрядчика не должны оказывать влияния на ход реализации проекта, и важность задачи «остается неизменной». «Росатом» заявляет, что прилагает все необходимые усилия для сохранения команды, задействованной на площадке строительства МБИР.

Сергей Титов, Ульяновск