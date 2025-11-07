Прокуратура выявила нарушения на строительстве МБИР в Димитровграде

В ходе прокурорской проверки обособленного подразделения АО «Институт «Оргэнергострой», ведущего строительство реактора МБИР в Димитровграде Ульяновской области, выявлены нарушения трудового законодательства. Об этом в пятницу сообщила прокуратура Ульяновской области.

Ведомство отмечает, что для устранения нарушений «будут приняты меры прокурорского реагирования». Какие конкретно были выявлены нарушения, и какими будут меры прокурорского реагирования, прокуратура не раскрывает, отмечая, что проверка продолжается, «ее ход находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области».

Как ранее сообщал «Ъ», в минувшую среду в Димитровграде (Ульяновская область) около 300 сотрудников обособленного подразделения подрядной организации — многопрофильной строительной компании АО «Институт «Оргэнергострой» вышли на площадь перед офисом подразделения с протестом против невыплаты зарплаты (задержка более двух месяцев). Протестующие записали видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину, попросив обратить внимание на нарушение их прав, поскольку прежние обращения в прокуратуру результата не принесли, а также заявили, что, основываясь на своих правах, гарантированных статьей 142 ТК РФ, прекращают работу по строительству реактора и не приступят к ней, пока не будет выплачена зарплата.

В тот же день региональное управление следственного управления СКР начало доследственную проверку указанных работниками компании фактов. Свою проверку начала и димитровградская прокуратура. Также по поручению губернатора Алексея Русских проверку ведут региональная инспекция труда, правовую поддержку и помощь в трудоустройстве уволившимся работникам оказывает агентство трудовых ресурсов Ульяновской области.

Источники «Ъ-Волга», знакомые с ситуацией, говорят, что сложная финансовая ситуация подрядчика может привести к срыву сроков строительства реактора (окончание строительства запланировано на июнь 2027 года). Однако в «Росатоме» отмечают, что финансовые сложности подрядчика не должны оказывать влияния на ход реализации проекта, и важность задачи «остается неизменной». «Росатом» заявляет, что прилагает все необходимые усилия для сохранения команды, задействованной на площадке строительства МБИР.

Сергей Титов, Ульяновск