Реактору не хватило средств

Строители уникальной ядерной установки в Димитровграде объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты

Около 300 сотрудников обособленного подразделения АО «Институт “Оргэнергострой”» (Москва), строящего в Димитровграде Ульяновской области уникальный реактор на быстрых нейтронах МБИР, объявили о приостановлении всех работ, пока не будет выплачена зарплата. Причины двухмесячной задержки зарплаты выясняют следственное управление СКР и прокуратура Димитровграда. Руководство компании для комментариев недоступно. Не смогли с ним связаться и представители облправительства. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что на базе этого реактора с уникальной технологией замкнутого цикла в Димитровграде должен быть создан Международный центр исследований.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Около 300 сотрудников АО «Институт “Оргэнергострой”» в минувшую среду вышли в Димитровграде Ульяновской области на площадь перед офисом обособленного подразделения компании с требованием вернуть долги по зарплате.

АО «Институт «Оргэнергострой» (АО ОЭС) ведет в Димитровграде строительство исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР). Заказчиком работ является АО «Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (НИИАР). Договор генерального подряда на выполнение работ стоимостью 33,396 млрд руб. был подписан в конце 2020 года по итогам торгов. Согласно договору, окончание работ запланировано на 30 июня 2027 года.

Строительству реактора МБИР придается в федеральном центре особое значение. Как ранее сообщал «Ъ», президент России Владимир Путин в конце сентября, выступая на Международном форуме «Мировая атомная неделя», назвал «революционной» разработку отечественных ученых и инженеров, при которой «95% отработавшего топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах». Он отметил, что «такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов». По словам президента РФ, «испытания всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируются на базе Международного центра исследований», который создается в Ульяновской области на базе строящегося реактора МБИР (энергетическая мощность реактора — 150 МВт, тепловая мощность — 100 МВт).

Собравшиеся на протестное собрание сотрудники «Оргэнергостроя» направили Александру Бастрыкину видеообращение, в котором сообщают о критической ситуации с выплатой зарплаты в их обособленном подразделении. По их словам, зарплата строителям не выплачивается с сентября 2025 года, командировочные расходы — с мая-июня, отпускные — с августа. Никакой компенсации за задержку зарплаты нет. Уволенные сотрудники так и не получили выплаты по окончательному расчету, срок задержки по ним также превышает два месяца. В своем видеообращении работники компании отметили, что задержки выплаты зарплаты происходят давно, с июня. Обеды отменили, транспорт для доставки рабочих тоже, вахтовиков выселили, обращения в прокуратуру результатов не принесли, «осталась одна надежда» — на главу СКР. В связи со сложившейся ситуацией сотрудники компании объявили забастовку, отметив, что не будут приступать к работе, пока не будет выплачена зарплата. В соответствии со статьей 142 Трудового кодекса (гарантирующей при задержках выплаты зарплаты более 15 дней право сотрудников на приостановление работы на весь период до выплаты задолженности с сохранением на этот период среднего заработка) работники компании составили коллективное заявление руководству компании и в региональную трудовую инспекцию (около 300 подписей). Как сообщил «Ъ» один из сотрудников, некоторые работники «уже не видят положительных перспектив, опасаются банкротства компании и уже пишут заявления на увольнение».

Как сообщает ОЭС на своем официальном сайте, АО является многопрофильной строительной компанией «с более чем 70-летним опытом комплексного выполнения высокотехнологичных работ по возведению энергетических, нефтегазовых и промышленных объектов как в России, так и за рубежом. Имеет филиалы в Болгарии, Венгрии, Египте, Словакии, в Бангладеш и ОАЭ, пять представительств в разных городах России и одно в Узбекистане, а также 12 обособленных подразделений в разных регионах России. С 2021 года финансовая отчетность компании не публикуется.

Судя по картотеке арбитражного суда, только за октябрь 2025 года к компании подано более 40 исков о возврате долгов, многие из исков — на десятки миллионов рублей. С июня этого года Арбитражный суд Москвы рассматривает заявления 10 компаний о банкротстве АО ОЭС. В мае этого года гендиректор ОЭС Элгуджа Кокосадзе был приговорен к восьми годам лишения свободы за взятку бывшему топ-менеджеру «Росатома» Геннадию Сахарову. Сейчас, по данным ЕГРЮЛ, гендиректором ОЭС является Герман Элгуджевич Кокосадзе.

Ситуация с задержками выплаты зарплаты в Димитровграде не единична. Так, в конце сентября госинспекция труда Сахалинской области сообщила о задолженности АО «Институт “Оргэнергострой”» перед 53 сотрудниками на общую сумму «свыше 700 тыс. руб.».

Получить комментарии руководства компании не удалось: официальные телефоны компании, а также телефоны пресс-службы в течение дня не отвечали.

Сразу же после заявления сотрудников следственное управление СКР по Ульяновской области сообщило, что «по сообщению о невыплате заработной платы в Димитровграде организована доследственная проверка», в ходе которой «будет изучено финансовое положение организации, причины задержки выплат», после чего будет принято процессуальное решение. Свою проверку организовала и прокуратура. В прокуратуре и СУ СКР пока ситуацию не комментируют. Также в среду на очередном заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил региональному Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовой инспекции «подключиться к защите прав работников димитровградского “Оргэнергостроя”».

Глава Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Павел Калашников сказал, что встретиться руководством обособленного подразделения не удалось, оно было в Москве. Руководству АО ОЭС направлен запрос от имени регионального правительства с просьбой прояснить ситуацию по выплате зарплаты, о причинах задержек и о финансово-экономическом положении компании. Господин Калашников также пообещал, что будут предприняты все меры по защите прав работников компании.

Как может повлиять на сроки возведения важного федерального проекта вынужденный простой, связанный с невыплатой зарплаты, неизвестно. Источник, близкий к НИИАР (заказчику работ по МБИР), сказал «Ъ», что в последнее время у многих строительных компаний возникают проблемы, но это не значит, что ГНЦ НИИАР допустит возможность срыва сроков исполнения проекта. «У НИИАРа подобных подрядчиков много, и если этот не справится с ситуацией, значит, будут продолжать работы с другим»,— сказал собеседник.