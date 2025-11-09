Трамп выдвинул юриста Джона Коула на пост спецпосланника США в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп выдвинул юриста Джона Коула на должность спецпосланника Соединенных Штатов в Белоруссии.

Американский президент назвал господина Коула «одним из по-настоящему выдающихся юристов» в США. Джон Коул уже договорился об освобождении 100 заключенных из Белоруссии, сообщил Дональд Трамп. Ожидаются переговоры еще по 50 заключенным.

«Я хотел бы заранее поблагодарить высокоуважаемого президента Белоруссии Александра Лукашенко за то, что он рассмотрел вопрос об освобождении этих людей»,— написал президент США в соцсети Truth Social.

Джон Коул входит в администрацию США и отвечает за контакты с Белоруссией. В сентябре Александр Лукашенко провел встречу с представителем Дональда Трампа в Минске. Тогда белорусский президент выразил готовность обсудить освобождение заключенных.

По словам американского президента, в Белоруссии около 1,4 тыс. заключенных. В июне Минск освободил 14 из них, в том числе оппозиционного политика Сергея Тихановского. В июле господин Лукашенко помиловал еще 16 человек.