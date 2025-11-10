Ladoga начнет производить алкоголь для «Ленты»

Группа Ladoga начала эксклюзивное производство алкоголя под собственной торговой маркой (СТМ) для сети «Лента». В ассортимент войдут 14 позиций, включая виски Beagle’s Blend, ром Sea Legend, джин Hirebridge и ликер Herbenmeister. Отгрузки первой партии, рассчитанной на четыре месяца, стартуют в середине ноября 2025 года, сообщили «Ъ» в компании.

Выбор категорий — джин, виски, ром и ликеры — обусловлен их стремительным ростом на рынке. По данным компании «Нильсен», в январе–августе 2025 года продажи рома в натуральном выражении выросли на 15,2% в годовом сопоставлении, джина — на 11,9%, виски — на 9,1%. Как пояснил президент Ladoga Вениамин Грабар, именно эти категории показывают наибольшую динамику.

Данное сотрудничество — часть общерыночного тренда на увеличение доли СТМ в алкогольном ассортименте ритейлеров. По оценкам «Нильсен», доля собственных марок в продажах джина за девять месяцев 2025 года достигла 19,2% (+4,7 п.п. к прошлому году), рома — 13,9% (+0,9 п.п.).

