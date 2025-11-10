В трубе замаячила перспектива

Совладельцы крупного производителя полимерных труб «СЛТ Аква», среди которых Олег Греф, сын президента Сбербанка Германа Грефа, задумались о расширении бизнеса. У них появилась новая компания по выпуску трубопроводной арматуры по адресу действующего завода. В этом году рынок полимерных труб может сократиться на 15–20%, но в долгосрочной перспективе возможности для роста сохраняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Олег Греф, сын президента Сбербанка Германа Грефа, и Владислав Мазурок учредили в Тольятти ООО «Де Брасс», основной вид деятельности новой компании — производство трубопроводной арматуры, следует из данных ЕГРЮЛ. Олег Греф получил в «Де Брасс» 31,67%, господин Мазурок — 36,66%. Еще 31,67% владеет ЗПИФ «Ленинградская симфония 22» УК «Гамма Групп».

Олег Греф и Владислав Мазурок уже владеют долями в компании «СЛТ Аква», выпускающей полимерные трубопроводные системы для водоснабжения, отопления, канализации и пожаротушения на заводе в Тольятти. Мощность — 23,76 тыс. км труб и 29,6 млн фитингов в год. В конце 2021 года «СЛТ Аква» сообщала, что входит в топ-8 поставщиков полимерных труб и фитингов в России. В 2024 году выручка компании выросла на 43,7% год к году, до 1,22 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 6,6 раза, до 131,24 млн руб.

«Де Брасс» зарегистрирована по одному адресу с «СЛТ Аква». Обе компании возглавляет Михаил Товмасян. Помимо выпуска трубопроводной арматуры в числе видов деятельности «Де Брасс» значится производство меди, готовых металлических изделий, машин и оборудования, а также оптовая торговля строительными материалами и изделиями. В «СЛТ Аква» на вопросы “Ъ” о новом проекте не ответили.

До 2025 года рынок полимерных труб отличала высокая динамика. Как рассказывал “Ъ” основной владелец группы «Полипластик», крупнейшего игрока в отрасли, Лев Гориловский, с 2016 года объем рынка вырос более чем в 2,5 раза, до 630 тыс. тонн. Но в этом году ситуация изменилась. По оценкам «Полипластика», по итогам первого полугодия рынок сократился на 19–20% год к году. Базовый сценарий компании по итогам 2025 года предусматривает падение рынка на 15–17%, стресс-сценарий — падение до 20%, говорил господин Гориловский. По данным Росстата, в январе—июне 2025 года производство полимерных труб снизилось на 10,7% год к году, до 489 тыс. тонн.

Но в долгосрочной перспективе потенциал роста рынка может сохраниться. Как говорится в обзоре агентства АКРА, спрос должны стимулировать существенная степень износа сетей ЖКХ, а также меры господдержки этой отрасли и других отраслей — потребителей, увеличение инвестиций в модернизацию и создание новой инфраструктуры, а также рост газификации регионов. Сохраняется и значительный потенциал дальнейшего увеличения проникновения полимерных труб по мере развития и стандартизации нормативного регулирования, сказано в обзоре. В информационно-аналитическом центре Rupec также отмечали, что основные перспективы рынка на ближайшие годы связаны с госпрограммой реконструкции объектов ЖКХ, особенно после появления нового ГОСТа с указанием срока службы полимерных труб в 100 лет. Кроме того, спросу будет способствовать более низкая цена полимерных труб относительно металлических, отмечали в центре.

В «Полипластике» в числе перспективных направлений сбыта также называют транспортную инфраструктуру. «Только в рамках строительства новой высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург мы оцениваем потенциал поставок продукции более чем на 10 млрд руб.»,— говорил “Ъ” Лев Гориловский. В сентябре в компании также прогнозировали роста спроса на гибкие полимерные армированные трубы со стороны нефтекомпаний. Как передавало «РИА Новости» со ссылкой на «Полипластик», количество запросов от нефтяной отрасли в этом году кратно увеличилось, и, хотя не все проекты дошли до реализации, во второй половине года ситуация начала выравниваться.

Анатолий Костырев