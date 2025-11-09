Эрик Булатов возглавил список самых продаваемых российских художников, опубликованный за несколько часов до его смерти. Рейтинг составила для Forbes «Ассоциация галерей».

Помимо Эрика Булатова лидерами списка стали художники Юрий Купер, Виталий Пушницкий, Ольга и Олег Татаринцевы и Олег Доу. «Высокая частота продаж произведений сочетается у них с институциональной поддержкой и стабильным ценовым диапазоном»,— отметили авторы рейтинга.

При составлении списка учитывалось число проданных работ в 2024–2025 годах, уровень цен и институциональная активность (участие в выставках, международных проектах и т. д.). В организацию, составившую список, входит 41 российская галерея современного искусства, в том числе HSE ART GALLERY, «Галерея Люмьер» и «Триумф». На торгах московского аукционного дома Vladey работа Эрика Булатова «Exit — Exit» 1977 года была продана в сентябре 2024 года за €32,5 тыс.

Эрик Булатов умер в возрасте 92 лет. Церемония прощания пройдет в Париже. Похоронят художника в Москве. Господин Булатов — автор картины «Слава КПСС», созданной в 1975 году. Он работал в таких направлениях, как поп-арт, соц-арт, фотореализм. Картины художника выставлялись в Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, галереях Франции, Австрии и других стран.