Эрик Булатов возглавил список самых продаваемых российских художников

Эрик Булатов возглавил список самых продаваемых российских художников, опубликованный за несколько часов до его смерти. Рейтинг составила для Forbes «Ассоциация галерей».

Помимо Эрика Булатова лидерами списка стали художники Юрий Купер, Виталий Пушницкий, Ольга и Олег Татаринцевы и Олег Доу. «Высокая частота продаж произведений сочетается у них с институциональной поддержкой и стабильным ценовым диапазоном»,— отметили авторы рейтинга.

При составлении списка учитывалось число проданных работ в 2024–2025 годах, уровень цен и институциональная активность (участие в выставках, международных проектах и т. д.). В организацию, составившую список, входит 41 российская галерея современного искусства, в том числе HSE ART GALLERY, «Галерея Люмьер» и «Триумф». На торгах московского аукционного дома Vladey работа Эрика Булатова «Exit — Exit» 1977 года была продана в сентябре 2024 года за €32,5 тыс.

Эрик Булатов умер в возрасте 92 лет. Церемония прощания пройдет в Париже. Похоронят художника в Москве. Господин Булатов — автор картины «Слава КПСС», созданной в 1975 году. Он работал в таких направлениях, как поп-арт, соц-арт, фотореализм. Картины художника выставлялись в Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, галереях Франции, Австрии и других стран.

Эрик Булатов и его работы

Эрик Булатов, с конца 1980-х годов живущий в Париже, на родине выставлялся редко. В 2003 году впервые в России прошла выставка его графики

Эрик Булатов, с конца 1980-х годов живущий в Париже, на родине выставлялся редко. В 2003 году впервые в России прошла выставка его графики

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Я сделал только одну картину со словом &quot;liberte&quot; — &quot;свобода&quot;. Для меня интересно и естественно работать с русским словом. Я все же остаюсь русским художником»

«Я сделал только одну картину со словом "liberte" — "свобода". Для меня интересно и естественно работать с русским словом. Я все же остаюсь русским художником»

Фото: © Adagp, Paris 2009

Эрик Булатов, «Портрет женщины», 1967 год

Эрик Булатов, «Портрет женщины», 1967 год

Фото: Phillips de Pury

В 2010 году картина Эрика Булатова «Прыжок» была приобретена за €312,8 тыс. Специалисты Sotheby’s оценивали ее в €120–180 тыс.

В 2010 году картина Эрика Булатова «Прыжок» была приобретена за €312,8 тыс. Специалисты Sotheby’s оценивали ее в €120–180 тыс.

Фото: Sotheby's

Работы Булатова постоянно выставляются на аукционные торги современного искусства. Так, на аукционе «Филипс» работа «Советский космос» ушла за $1,6 млн, еще два полотна на советскую тематику, в том числе «Революция — перестройка» (на фото), были проданы по $1 млн за каждое

Работы Булатова постоянно выставляются на аукционные торги современного искусства. Так, на аукционе «Филипс» работа «Советский космос» ушла за $1,6 млн, еще два полотна на советскую тематику, в том числе «Революция — перестройка» (на фото), были проданы по $1 млн за каждое

Фото: SEPHEROT Foundation

«Брежнев для меня — нечто неясное. То ли просто старый человек, то ли какая-то окаменелость, скульптура, то ли призрак»

«Брежнев для меня — нечто неясное. То ли просто старый человек, то ли какая-то окаменелость, скульптура, то ли призрак»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Узнаваемым творческим методом Булатова является смешение плакатного текста с пейзажной составляющей&lt;br> На фото: работа Эрика Булатова «Тучи растут», 2007 год

Узнаваемым творческим методом Булатова является смешение плакатного текста с пейзажной составляющей
На фото: работа Эрика Булатова «Тучи растут», 2007 год

Фото: Courtesy автор и МВО «Манеж»

«Раньше я использовал слова вроде &quot;Опасно!&quot;, &quot;Добро пожаловать&quot;, &quot;Слава КПСС&quot;. Принципиально чужое слово, существующее помимо меня, во внешнем мире. Сейчас я работаю со словом, которое возникает в моем сознании»

«Раньше я использовал слова вроде "Опасно!", "Добро пожаловать", "Слава КПСС". Принципиально чужое слово, существующее помимо меня, во внешнем мире. Сейчас я работаю со словом, которое возникает в моем сознании»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко

Иллюстрация к книге Шарля Перро «Кот в сапогах», 1975 год

Иллюстрация к книге Шарля Перро «Кот в сапогах», 1975 год

Фото: Эрик Булатов, Олег Васильев; издательство «Малыш», Москва, 1975

«&quot;То-то и оно&quot; — разговорный оборот, который использовал мой любимый поэт Всеволод Некрасов. Моя картина, написанная 20 лет назад, — констатация и предупреждение: видите, что случилось? То, с чем не считались, на что не обращали внимания, сегодня оказалось самым важным»

«"То-то и оно" — разговорный оборот, который использовал мой любимый поэт Всеволод Некрасов. Моя картина, написанная 20 лет назад, — констатация и предупреждение: видите, что случилось? То, с чем не считались, на что не обращали внимания, сегодня оказалось самым важным»

Фото: Collection of Ekaterina and Vladimir Semenikhin

«Я хотел всегда доказать, что социальное пространство ограничено, оно имеет границу, и свобода — всегда за этой границей»

«Я хотел всегда доказать, что социальное пространство ограничено, оно имеет границу, и свобода — всегда за этой границей»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Эрик Булатов, «Лувр. Джоконда»

Эрик Булатов, «Лувр. Джоконда»

Фото: Эрик Булатов

Смешением плакатного текста с пейзажем художник пытается проиллюстрировать абсурдность действительности, перенасыщенной символикой советской пропаганды&lt;br> На фото: работа Эрика Булатова «Слава КПСС», 2003–2005 годы

Смешением плакатного текста с пейзажем художник пытается проиллюстрировать абсурдность действительности, перенасыщенной символикой советской пропаганды
На фото: работа Эрика Булатова «Слава КПСС», 2003–2005 годы

Фото: Коллекция Владимира и Екатерины Семенихиных

В 2015 году художник был приглашен для создания масштабных полотен при открытии нового здания Музея современного искусства «Гараж» в Москве

В 2015 году художник был приглашен для создания масштабных полотен при открытии нового здания Музея современного искусства «Гараж» в Москве

Фото: Эрик Булатов / ЦСИ "Гараж"

Работа Эрика Булатова «Знак качества»

Работа Эрика Булатова «Знак качества»

Фото: Эрик Булатов

«У меня диалог не со зрителем, а с картиной. Я и есть зритель, пытающийся войти в нарисованное пространство»

«У меня диалог не со зрителем, а с картиной. Я и есть зритель, пытающийся войти в нарисованное пространство»

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

Эрик Булатов, «Горизонт», 1971-1972 годы

Эрик Булатов, «Горизонт», 1971-1972 годы

Фото: © Музей искусства Авангарда

Художник Эрик Булатов (второй справа) на церемонии передачи своей работы «Картина и зрители» Третьяковской галерее, 2017 год

Художник Эрик Булатов (второй справа) на церемонии передачи своей работы «Картина и зрители» Третьяковской галерее, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

