Художника Эрика Булатова похоронят в Москве

Церемония прощания с российским художником Эриком Булатовым пройдет в Париже. Похоронят его в Москве. Об этом сообщила подруга семьи Татьяна.

«Еще он хотел, чтобы было отпевание»,— сказала Татьяна ТАСС. Точные места и даты прощания и похорон пока неизвестны. «Эрик всегда говорил, что он должен быть похоронен только в России,— добавила собеседница агентства.— Россия для него всегда была, есть и будет».

Эрик Булатов умер в возрасте 92 лет в Париже. Причиной смерти стала эмфизема легких. По словам подруги семьи, болезнь обострилась в последний год.

Художник родился в 1933 году в Свердловске (Екатеринбург). В 1989 году эмигрировал в США, с 1992-го жил в Париже. Он автор картины «Слава КПСС», созданной в 1975 году. Работы художника выставлялись в Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Московском музее современного искусства, галереях Франции, Австрии и других стран.