2,5 тыс. авиарейсов отменены в США из-за шатдауна

За выходные в США отменили более 2,5 тыс. рейсов. Также сообщается о задержках еще примерно 7 тыс. рейсов. Это связано с шатдауном и невозможностью в связи с ним выплачивать зарплаты авиадиспетчерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ryan Murphy / Reuters Фото: Ryan Murphy / Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приняло решение с 7 ноября сократить объем авиаперевозок в 40 крупнейших аэропортах страны из-за дефицита диспетчеров. В распоряжении FAA говорится, что сокращение рейсов начнется с 4% и к 14 ноября достигнет 10%. Министр транспорта США Шон Даффи заявлял, что, если шатдаун продлится дольше, число отмененных рейсов может достигнуть 20%.

Нынешний шатдаун — приостановка работы части правительственных учреждений из-за того, что Конгресс США не может согласовать финансирование госорганов,— длится с 1 октября и уже стал рекордным в американской истории. По подсчетам экономистов, он стоит США от $10 млрд до $30 млрд в неделю. Еще до распоряжения FAA, в последние недели из-за дефицита авиадиспетчеров в связи с шатдауном опоздали десятки тысяч рейсов.

Яна Рождественская