В США из-за шатдауна задержаны десятки тысяч авиарейсов

В США продолжаются задержки авиарейсов, связанные с шатдауном и вызванной им нехваткой авиадиспетчеров. 27 октября опоздало около 1,4 тыс. рейсов, днем ранее — более 8,6 тыс.

Шатдаун — приостановка работы части правительственных учреждений из-за того, что Сенат США не может согласовать финансирование госорганов — длится с 1 октября. То есть он продолжается уже почти месяц. На этот период многие госслужащие отправлены в принудительный отпуск без сохранения зарплаты, а в некоторых ведомствах сотрудникам приходится временно работать бесплатно, в том числе многим авиадиспетчерам.

В общей сложности с начала шатдауна из-за нехватки авиадиспетчеров опоздали десятки тысяч рейсов. Так, только за два дня — 6 и 7 октября — задержалось около 10 тыс. рейсов.

Яна Рождественская