От грузовиков отцепляют глушилки

Начали действовать новые правила выставления счетов в системе «Платон» за проезд крупнотоннажных грузовиков по федеральным трассам. Соответствующее постановление правительства разработано после жалоб водителей на ошибочные штрафы, которые перевозчики получали из-за работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Теперь, заверяют в Минтрансе, при сбоях применяются «автоматическая алгоритмическая достройка маршрута» грузовика и данные с дорожных камер. При этом в ведомстве посетовали, что некоторые водители и сами используют незаконные глушилки. Эксперт надеется, что постановление решит проблему с ошибочными штрафами: только во втором квартале 2025 года их было выставлено 1,6 млн.

Правила выставления счетов в системе «Платон» скорректированы постановлением правительства РФ от 28 августа 2025 года, которое вступило в силу 1 сентября.

Раньше, согласно прежней редакции документа, если сигнал с бортовых устройств грузовиков по какой-то причине не поступал в систему, размер платы за проезд рассчитывался автоматически при выполнении одновременно трех условий: протяженность проезжаемого грузовиком участка не превышает 30 км, данных от устройств не поступает не больше одного часа, сам грузовик движется не быстрее 110 км/ч.

Теперь по новому постановлению бортовое устройство грузовика может не работать до 48 часов, при этом машина может двигаться со скоростью до 150 км/ч.

Ограничение по длине участка дороги отменено. Маршрут может быть рассчитан в том числе с использованием данных с дорожных камер. «Постановлением не ограничивается перечень специальных технических средств фотовидеофиксации, информация с которых может быть использована для автоматической достройки маршрута»,— пояснили “Ъ” в Минтрансе.

Система «Платон» запущена в 2015 году для взимания платы с грузовиков (разрешенной максимальной массой свыше 12 т) по федеральным трассам. Установленные в грузовиках бортовые устройства через спутниковую систему навигации определяют и записывают маршрут проезда большегрузов. Данные с устройств считывают датчики, установленные вдоль дорожной сети (так называемые рамки «Платона»). Действующий тариф — 3,34 руб. за 1 км, деньги направляются в Федеральный дорожный фонд. Суммарно за время работы системы собрано около 350 млрд руб.

В Минтрансе говорят, что документ принимался для «устранения проблем, связанных с помехами спутниковой навигации». В феврале 2025 года пользователи системы «Платон» начали жаловаться на ошибочные штрафы (в 5–10 тыс. руб.) за неоплату проезда. Постановления получали грузоперевозчики на юге России из-за работы систем РЭБ, мешающих определению спутниковых координат бортовыми устройствами. Проблема сохраняется и по сей день, говорится в письме главы думского комитета по транспорту Евгения Москвичева, которое он направил 27 августа премьеру Михаилу Мишустину. Во втором квартале 2025 года, по данным президента ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина, перевозчикам было выставлено 1,6 млн ошибочных штрафов (он ссылается на выступавших в июне 2025 года на совещании в Госдуме представителей «Платона» и Ространснадзора).

В Минтрансе РФ признают, что помехи спутниковой навигации негативно сказываются как на работе бортовых устройств «Платона», так и функционировании тахографов. «Причины возникновения помех могут быть различными»,— добавляют в ведомстве, упоминая как воздействие средств РЭБ, так и действия «отдельных перевозчиков, которые применяют глушители сигналов для обхода контроля». «Незаконные приборы», поясняют в Минтрансе, оказывают помехи и на движущиеся рядом грузовики с бортовыми устройствами «Платона», что и приводит к выставлению необоснованных штрафов «добросовестным грузоперевозчикам».

На определение геолокации бортовыми устройствами влияют РЭБ, в том числе установленные на машинах Минобороны, а также «глушилки гражданских объектов», диапазон которых может достигать 3 км, поясняет Владимир Матягин. Он признает, что некоторые перевозчики действительно используют свои глушилки, чтобы избежать оплаты за проезд, но «достройка маршрута их использование делает бессмысленным». «Надеемся, что необоснованных штрафов для перевозчиков больше не будет»,— подытоживает господин Матягин.

