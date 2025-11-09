«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит»

«Локомотив-Кубань» обыграл петербургский «Зенит» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 89:80. Самым результативным игроком стал защитник краснодарцев Патрик Миллер, набравший 23 очка. У гостей по 17 очков принесли Трент Фрэйзер и Ливай Рэндольф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

После этой победы «Локомотив-Кубань», имеющий шесть побед при трех поражениях, поднялся на четвертое место в турнирной таблице, обойдя «Зенит» (пять побед, четыре поражения). Следующий матч команда из Краснодара проведет 12 ноября против пермской «Пармы». В тот же день «Зенит» сыграет дома с московской МБА-МАИ.

Вячеслав Рыжков