Более 900 тыс. человек эвакуированы из-за нового мощного тайфуна на Филиппинах
Вечером 9 ноября на Филиппины обрушится второй за неделю мощный тайфун — «Фунг-Вонг». Специалисты ожидают ветры скоростью до 185 км/ч, с порывами до 230 км/ч, проливные дожди и повышение уровня воды в заливах на 3 м. Власти страны провели эвакуацию более 900 тыс. человек. Как сообщает The Guardian, в стране объявлена чрезвычайная ситуация.
Восточные регионы Филиппин уже ощутили приближение тайфуна, там идут ливни, дует сильный ветер. Сообщается о гибели как минимум одного человека. Метеорологи прогнозируют выпадение более 200 мм осадков, в том числе в столичном регионе, что грозит наводнениями и оползнями. В стране закрыты аэропорты и отменены рейсы, в понедельник не будут работать многие школы.
При этом Филиппины еще не успели оправиться от предыдущего тайфуна — «Калмаеги», жертвами которого на прошлой неделе стали не менее 204 человек, еще более 100 считаются пропавшими без вести. Между тем филиппинские власти вынуждены сейчас приостановить поисково-спасательные операции в условиях надвигающегося нового тайфуна.