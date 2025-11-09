Более 900 тыс. человек эвакуированы из-за нового мощного тайфуна на Филиппинах

Вечером 9 ноября на Филиппины обрушится второй за неделю мощный тайфун — «Фунг-Вонг». Специалисты ожидают ветры скоростью до 185 км/ч, с порывами до 230 км/ч, проливные дожди и повышение уровня воды в заливах на 3 м. Власти страны провели эвакуацию более 900 тыс. человек. Как сообщает The Guardian, в стране объявлена чрезвычайная ситуация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эвакуация жителей Филиппин накануне прихода тайфуна «Фунг-Вонг» Фото: Eloisa Lopez / Reuters Эвакуация жителей Филиппин накануне прихода тайфуна «Фунг-Вонг» Фото: Lisa Marie David / Reuters Эвакуация жителей Филиппин накануне прихода тайфуна «Фунг-Вонг» Фото: Lisa Marie David / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах Фото: Eloisa Lopez / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах Фото: Eloisa Lopez / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах Фото: Eloisa Lopez / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах Фото: Eloisa Lopez / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах Фото: Eloisa Lopez / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах Фото: Eloisa Lopez / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах Фото: Eloisa Lopez / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах Фото: Eloisa Lopez / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах Фото: Eloisa Lopez / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» во Вьетнаме Фото: Minh Nguyen / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» во Вьетнаме Фото: Auto 102 Quy Nhon / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» во Вьетнаме Фото: Minh Nguyen / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» во Вьетнаме Фото: Minh Nguyen / Reuters Следующая фотография 1 / 16 Эвакуация жителей Филиппин накануне прихода тайфуна «Фунг-Вонг» Фото: Eloisa Lopez / Reuters Эвакуация жителей Филиппин накануне прихода тайфуна «Фунг-Вонг» Фото: Lisa Marie David / Reuters Эвакуация жителей Филиппин накануне прихода тайфуна «Фунг-Вонг» Фото: Lisa Marie David / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах Фото: Eloisa Lopez / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах Фото: Eloisa Lopez / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах Фото: Eloisa Lopez / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах Фото: Eloisa Lopez / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах Фото: Eloisa Lopez / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах Фото: Eloisa Lopez / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах Фото: Eloisa Lopez / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах Фото: Eloisa Lopez / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах Фото: Eloisa Lopez / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» во Вьетнаме Фото: Minh Nguyen / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» во Вьетнаме Фото: Auto 102 Quy Nhon / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» во Вьетнаме Фото: Minh Nguyen / Reuters Последствия тайфуна «Калмаеги» во Вьетнаме Фото: Minh Nguyen / Reuters

Восточные регионы Филиппин уже ощутили приближение тайфуна, там идут ливни, дует сильный ветер. Сообщается о гибели как минимум одного человека. Метеорологи прогнозируют выпадение более 200 мм осадков, в том числе в столичном регионе, что грозит наводнениями и оползнями. В стране закрыты аэропорты и отменены рейсы, в понедельник не будут работать многие школы.

При этом Филиппины еще не успели оправиться от предыдущего тайфуна — «Калмаеги», жертвами которого на прошлой неделе стали не менее 204 человек, еще более 100 считаются пропавшими без вести. Между тем филиппинские власти вынуждены сейчас приостановить поисково-спасательные операции в условиях надвигающегося нового тайфуна.

Алена Миклашевская