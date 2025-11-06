Число жертв тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах превысило 140 человек

Как минимум 140 человек погибли из-за обрушившегося на центральную и южную части Филиппинских островов тайфуна «Калмаеги». Еще 127 человек пропали без вести, сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eloisa Lopez / Reuters Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Национальное управление гражданской обороны Филиппин подтвердило информацию о 114 жертвах, но это число не включало еще 28, зарегистрированных властями провинции Себу. 3 ноября было известно о 93 жертвах и 26 пропавших без вести в провинции Себу, на которую пришелся основной удар стихии.

По информации Associated Press, президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил в стране чрезвычайное положение.

«Калмаеги» принес в регион проливные дожди и ураганный ветер. Власти Филиппин эвакуировали почти 400 тыс. человек из прибрежных районов. Высота волн в море достигала 4 м. Тайфун смещается в сторону Вьетнама.

Ежегодно на Филиппины обрушивается в среднем по 20 тайфунов разной силы. В 2025-м их стало больше и, по прогнозам, до конца года следует ожидать еще от трех до пяти тайфунов.

Эрнест Филипповский