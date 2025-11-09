В Ростове два человека пострадали в тройном ДТП
В Октябрьском районе Ростова-на-Дону в ДТП пострадали два человека. Авария случилась в ночь на 9 ноября на улице Вавилова, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
Предварительно установлено, что 19-летний водитель Hyundai Accent не уступил дорогу встречному автомобилю «Ваз 21124» под управлением 24-летнего ростовчанина. По инерции отечественную легковушку отбросило во встречную «Лада Веста».
В результате случившегося пострадали 24-летний водитель «Ваз 21124» и его 26-летний пассажир.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.