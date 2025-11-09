В Таганроге восстановили электроснабжение для большей части потребителей

Электроснабжение для большей части населения в Таганроге восстановили после аварийного отключения высоковольтной линии. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Понимаю все неудобства, связанные с отсутствием электроснабжения. Аварийные бригады прикладывают все усилия для оперативного завершения работ»,— написала госпожа Камбулова в своем Telegram-канале. Она отметила, что электроснабжение для большей части населения удалось восстановить по резервным схемам.

В течение двух часов должны завершиться ремонтные работы, которые позволят обеспечить электричеством остальных потребителей, оставшихся без снабжения, сообщила глава Таганрога.

Сегодня после аварийного отключения высоковольтной линии в некоторых районах Таганрога пропало электроснабжение, писала Светлана Камбулова. Причины произошедшего она не уточнила. Позже издание 161.RU со ссылкой на МЧС сообщило, что в Таганроге загорелась трансформаторная подстанция — пожар был локализован на площади 30 кв м. По факту аварийного отключения электричества в городе прокуратура организовала проверку.