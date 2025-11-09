В Таганроге произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

В некоторых районах Таганрога отсутствует электроснабжение, написала Светлана Камбулова. Над восстановлением подачи электроэнергии работают аварийные бригады.

По плану аварийную ситуацию должны устранить в течение двух часов, написала госпожа Камбулова. Причины аварийного отключения электроэнергии она не уточнила.