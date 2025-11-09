В Таганроге загорелась трансформаторная подстанция. Об этом сообщило издание 161.RU со ссылкой на МЧС.

«Пожар локализован на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет»,— заявили в ведомстве. Там уточнили, что возгорание произошло по адресу Спортивная улица, 111К.

Сегодня утром глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в городе произошло аварийное отключение высоковольтной линии. В некоторых районах нет электроснабжения. Аварийные бригады работают над восстановлением подачи электроэнергии. Официальные источники пока не сообщали о причинах произошедшего.