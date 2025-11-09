В Минздраве рассказали о состоянии попавшего под лавину геолога на Камчатке

Геолог, который выжил после схода лавины на Камчатке, находится в состоянии средней тяжести. Об этом «Ъ» сообщили в Министерстве здравоохранения Камчатского края.

Медики диагностировали у геолога общее переохлаждение. Для транспортировки пострадавшего в Петропавловск-Камчатский вертолет Национальной службы центральной авиации (НССА) вылетел в село Мильково.

8 ноября лавина сошла на буровую установку в пяти км от Агинского золоторудного месторождения. Под снегом оказались два работника ООО «Геолого-поисковая контора». Один из них — 39-летний машинист — не выжил. Его тело обнаружили вечером в тот же день. Его 29-летнего помощника живым сегодня обнаружили спасатели. В поисках участвовали спасатели и около 20 человек из работников горнорудного предприятия. СКР и прокуратура начали проверки.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский