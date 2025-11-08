На Камчатке под лавиной погибли буровики

8 ноября вечером в 5 км от Агинского золоторудного месторождения в Мильковском округе Камчатки под снежную лавину попали люди. Есть погибшие, передает «Ъ».

Как сообщили корреспонденту «Ъ» в пресс-службе компании «Хайлэнд Голд», в результате схода лавины двое сотрудников подрядной организации, работающих на буровой площадке, оказались под снегом. «На место выехали оперативные службы, тело одного погибшего извлечено из-под завалов. Из-за плохих погодных условий и в связи с наступлением темноты поисково-спасательные работы приостановлены до утра»,— сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что компания окажет необходимую поддержку семье погибшего.

Как сообщили «Ъ» источники в оперативных службах региона, в районе ЧП сохранется угроза схода лавин.

СК начал проверку по факту происшествия.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский