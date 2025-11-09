На Камчатке найден живым попавший под лавину геолог

Спасатели нашли 29-летнего сотрудника буровой установки, который накануне попал под лавину в районе Агинского месторождения на Камчатке. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев

«По предварительной информации, он жив. В настоящее время ведутся работы по его эвакуации. Из села Мильково в район схода лавины готовятся выехать спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" и врач районной больницы. Ехать два часа примерно. Летной погоды нет»,— сообщил господин Лебедев на своей странице «ВКонтакте».

Накануне лавина сошла на буровую установку в пяти километрах от Агинского золоторудного месторождения. Под снегом оказались двое работников ООО «Геолого-поисковая контора» — 39-летний машинист и его помощник. В поисках было задействовано около 20 человек из числа работников горнорудного предприятия, а также спасатели, вооруженные лавинными щупами и биперами — приемниками, которые используются для поиска людей во время лавин.

39-летний геолог не выжил — его тело нашли нашли накануне вечером. СКР и прокуратура ведут проверки.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский