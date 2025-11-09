УФАС потребовало вернуть залог участнику торгов

Ставропольское УФАС выявило нарушение со стороны оператора электронной площадки для проведения торгов — ООО «Фаворит». Участнику не вернули гарантийное обеспечение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В соответствии с регламентом, деньги обязаны вернуть в течение 10 рабочих дней. Однако оператор направил гарантийное письмо с обещанием вернуть средства до 31 декабря.

УФАС выдало компании предписание о возврате денежных средств заявителю.

Мария Хоперская