ПСБ увеличит капитал

Правительство решило увеличить капитал ПСБ почти на 30 млрд руб. уже в этом году для исполнения им кредитных договоров, заключенных в рамках исполнения поручений президента РФ. Эксперты уверены, что прямая докапитализация более эффективна, чем альтернативные способы через размещение субординированных депозитов или кредитов. Кроме того, дополнительные средства позволят не только увеличить кредитный портфель, но обеспечить более высокие требования по надбавкам к нормативам достаточности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Правительство планирует увеличить капитал банка ПСБ на 29,6 млрд руб. до конца 2025 года. Такое предложение прописано в поправках в бюджет, внесенных правительством в Госдуму 29 сентября. Из этих средств 28,97 млрд руб. поступит в капитал банка в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных федеральных органов государственной власти». Кроме того, 0,62 млрд руб. пополнит капитал ПСБ по госпрограмме «Развитие оборонно-промышленного комплекса», что даст ему возможность приобретать по цессии у других уполномоченных банков кредиты организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Необходимость докапитализации обосновывается потребностью обеспечить выполнение норматива достаточности собственных средств ПСБ в связи с заключением им кредитных договоров для исполнения поручений президента РФ.

ПСБ — опорный банк ОПК, входит в число системно значимых кредитных организаций. По данным российской отчетности, на 30 июня 2025 года занимал шестое место по активам (8,37 трлн руб.). Капитал банк превышал 743 млрд руб. (5-е место). Чистая прибыль за полугодие составила почти 73 млрд руб., на 25% ниже, чем годом ранее.

В ПСБ заявили “Ъ”, что банк обладает стабильно устойчивым финансовым положением и с запасом выполняет требования к капиталу с учетом всех применимых надбавок. «На 1 сентября Н1.0 составил 11,6% при регуляторном минимуме с учетом всех применимых надбавок на уровне 9,25% (с 1 января 2026 года минимальный уровень составит 10%), а норматив Н1.1 составил 9,14% (минимум 5,75%, с 1 января 2026-го — 6,5%), Н1.2 — 9,55% (минимум 7,25%, с 1 января 2026-го — 8%)»,— пояснили в банке. Кроме того, в кредитной организации сообщили, что рассматривается возможность выхода на рынок субординированных заимствований, но параметры сделки будут определяться исходя из конъюнктуры рынка и объема спроса со стороны инвесторов. В начале июня банк зарегистрировал два выпуска субординированных облигаций номиналом 100 млн руб. на сумму 10 млрд руб. со ставкой КС+4 п. п. (см “Ъ” от 27 июня). Согласно действующим требованиям ЦБ, они могут быть размещены до конца этого года.

Докапитализация госбанков напрямую из бюджета не является чем-то неординарным. «Аналогично наращивали капитал и другим специализированным банкам. Например, РСХБ, который является опорным банком агропромышленного комплекса»,— отмечает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков. ПСБ выступает опорным банком ОПК, «так что этот механизм в его случае вполне логичный», отмечает он. За последние полтора года банк был докапитализирован дважды: в марте 2025 года на 27,4 млрд руб. и в июне 2024 года на 18,4 млрд руб. Ранее государство также вносило средства в капитал банка почти ежегодно.

При этом эксперты отмечают, что в таком способе докапитализации госбанка есть ряд преимуществ перед альтернативными вариантами, например через субординированные облигации или кредиты. По словам начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, у прямой докапитализации качество капитала выше, потому что средства идут прямо в базовый капитал, и влияние на нормативы максимальное, «в отличие от суборда, где влияние на нормативы ограничено». Кроме того, гендиректор инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов отмечает, что «капитал первого уровня, внесенный деньгами, бессрочен, у банка не будет нужды возвращать его и выплачивать купоны, в отличие от случая с финансированием за счет субординированных облигаций».

При этом эксперты отмечают, что прямая докапитализация дает немедленное покрытие потребности в капитале, чтобы повысить норматив достаточности в связи с выдачей новых крупных кредитов по поручению президента РФ. «Скорее всего, 30 млрд руб.— это та сумма, которую ПСБ и должен направить на цели, обозначенные в поручениях президента»,— предполагает Алексей Войлуков. «Возможно, у банка есть конкретные договоры или поручение на определенную сумму, банк рассчитал, какой объем капитала ему нужен, чтобы после выдачи этих кредитов его норматив был выше обязательного минимума»,— отмечает и Олег Абелев. К тому же, по его словам, банку необходимо учитывать будущие риски и надбавки — ПСБ один из системно значимых банков, поэтому надбавки для него максимальные.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева