Эксперт: падение рынка рекламы в Краснодаре может достигать 30%

Реальное падение рынка рекламы в Краснодаре может достигать 30%. Об этом рассказала «Ъ-Кубань» руководитель рекламно-производственной компании «Геометрия рекламы» Юлия Василевская. По оценке эксперта, реальное падение достигает 30%, несмотря на то что официальные данные указывают лишь на снижение на 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно данным отраслевой статистики, за восемь месяцев 2025 года объем легально размещенной интернет-рекламы в ЮФО составил 23,7 млрд руб., что на 2,1 млрд руб. меньше, чем годом ранее. Однако, по словам госпожи Василевской, эти цифры не отражают глубину кризиса, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса.

«Когда становится тяжело, компании в первую очередь сокращают расходы на продвижение. Уменьшилось количество свободных денег, и это отражается как на нас, так и на наших клиентах», — пояснила она. По словам эксперта, стоимость привлечения клиентов в некоторых случаях выросла втрое: если ранее заявка обходилась в 2 тыс. руб., то теперь — около 6 тыс. руб., что делает рекламу нерентабельной.

Эксперт отмечает, что малый бизнес сворачивает рекламную активность, переходит в офлайн-каналы или сокращает персонал и площади. Ситуацию осложняют предстоящие изменения в налоговом законодательстве, в частности касающиеся НДС. «Перед многими стоит выбор — платить налоги или вкладываться в продвижение. Решение очевидно», — добавила госпожа Василевская.

Отдельно она указала на снижение предпринимательской активности: новых бизнесов, нуждающихся в рекламе, почти не появляется, а количество закрывшихся компаний растет.

«Мы переходим в стадию выживания, пытаемся сохранить ресурсы и ищем новые ниши. Например, мы начали развивать направление медицинского маркетинга — раньше узкими специализациями не занимались», — рассказала руководитель агентства.

По ее словам, рынок столкнулся и с ограничениями по рекламным площадкам: использование зарубежных соцсетей ограничено, а отечественные платформы еще не достигли нужного уровня развития.

Вячеслав Рыжков