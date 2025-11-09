Доза Мерфи

Хоккеисты СКА одержали вторую победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв в Москве «Динамо» 3:2. Снова успех армейцам принес бросок канадского защитника Тревора Мерфи. Команда сравнялась по очкам с ЦСКА и занимает девятое место в Западной конференции, ведя борьбу за участие в плей-офф, куда попадут восемь лучших клубов.

Фото: ХК СКА

Армейцы недавно встречались с динамовцами в Петербурге и уступили тогда со счетом 1:2, пропустив голы от игроков, ранее выступавших за СКА. Потом петербуржцы обыграли дома «Шанхайских драконов» 3:2 и в хорошем настроении отправились на сложный выезд, в ходе которого им предстояло сыграть сначала в Москве с «Динамо». В игре против «Шанхая» двумя результативными бросками отметился канадский защитник СКА Тревор Мерфи: его гол принес армейцам победу в овертайме. И в матче с бело-голубыми канадский «стрелок» решил исход встречи, поразив ворота «Динамо» за две с половиной минуты до третьей сирены. На этот раз все завершилось в основное время.

Игра носила переменчивый характер. Динамовцы открыли счет в начале матча, армейцы его сравняли, когда началась вторая двадцатиминутка: канадский форвард Джозеф Бландизи подставил клюшку под бросок Мерфи. Это придало уверенность гостям, и в середине периода Марат Хайруллин, получив передачу от Михаила Воробьева, броском под перекладину вывел армейцев вперед.

Хозяева сумели сравнять счет в начале третьей двадцатиминутки, когда канадский нападающий Дилан Сикура попал со средней дистанции в дальний угол, а вратарь СКА Егор Заврагин не сумел отразить бросок, так как обзор ему на пятачке закрыл Максим Джиошвили. Игра катилась к овертайму, но тут армейцы вошли в зону, выиграли борьбу и вывели на бросок Тревора Мерфи, который не промахнулся.

Так получилось, что четыре из пяти заброшенных шайб в этом матче на счету иностранных игроков. Если голы канадских форвардов «Динамо» Джордана Уила и Дилана Сикуры не удивляют, то их соотечественники Джозеф Бландизи и Тревор Мерфи стали забивать за СКА только в последнее время. Легионеры и приглашаются в команду для того, чтобы играть ведущие роли на площадке. У армейского клуба до матча с «Динамо» оставалась одна незаполненная легионерская вакансия (всего их в КХЛ российским клубам разрешается иметь пять — иностранным можно больше). Ее закрыли руководители СКА, обменяв на французского нападающего Пьеррика Дюбе, игравшего за «Трактор», защитника Никиту Смирнова.

Интересно, что Игорь Ларионов, главный тренер СКА, не знал об этом обмене. Он признался в этом после матча в Москве. Возможности нового игрока, набравшего 14 очков (7 голов + 7 передач) в 21 игре за «Трактор», ему только предстоит изучить. Но тренера СКА беспокоит то, что Дюбе должен будет отправиться в составе сборной Франции на Олимпиаду, которая пройдет в середине февраля в Италии.

Чемпионат КХЛ в эти сроки прерываться не будет, так как сборная России не участвует в Играх. Иностранцы же уедут играть за свои сборные. Но результативный нападающий СКА не помешает, так как команда забивает в целом мало.

Дальше армейцам предстоят матчи с «Авангардом» в Омске и с «Салаватом Юлаевым» в Уфе. После успеха в Москве СКА сравнялся по очкам с ЦСКА и занимает девятую строчку в Западной конференции КХЛ. Два очка отделяют армейцев от «Шанхайских драконов», представляющих Петербург, которые проводят неудачную серию: проиграли восемь из девяти последних матчей. Вчера «Шанхай» уступил на «СКА Арене» череповецкой «Северстали» 2:4 и 10 ноября сыграет в Москве против «Динамо», которое до встречи со СКА одержало в регулярном чемпионате шесть побед подряд.

