СКА пострадал от форвардов «Динамо»

Хоккеисты СКА проиграли в матче чемпионата КХЛ на своей площадке московскому «Динамо» 1:2. Судьбу встречи решил гол бывшего форварда армейцев Артема Швеца-Рогового, который выступает теперь за «Динамо». Еще одну шайбу провел в ворота СКА Никита Гусев, также игравший за петербургскую команду.

Фото: ХК СКА Хоккейный матч СКА – «Динамо» Москва

Фото: ХК СКА

Это была первая встреча СКА и московского «Динамо» в этом чемпионате. Интересно, что с другой командой, базирующейся в городе на Неве,— «Шанхайскими драконами», бело-голубые к этому моменту встретились уже четыре раза: трижды победили, один раз проиграли. Таковы причуды календаря. Но для армейского клуба и тех, кто за него болеет, важно было помнить, что именно московское «Динамо» выбило СКА из первого раунда Кубка Гагарина прошлого сезона. Причем сами петербуржцы были виновны в том, что «нарвались» на сильного соперника уже в 1/8 финала, так как заняли седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

У армейцев в игре с «Динамо» не смог принять участие один из самых результативных игроков — форвард Матвей Короткий, забросивший девять шайб и отдавший шесть передач в 20 играх. Зато вернулся в строй опытный Валентин Зыков, умеющий вести силовую борьбу. А у «Динамо» был в составе Никита Гусев, бывший игрок армейского клуба, который очень «любит» поражать его ворота с тех пор, как ушел в «Динамо». Так случилось и на это раз: шла 7-я минута встречи, когда Гусь, как его называют в хоккейном мире, точным броском замкнул передачу партнера. Вратарь СКА Сергей Иванов выручить не смог.

Армейцам удалось отыграться в середине второй двадцатиминутки, когда они получили право на реализацию лишнего. После передачи Андрея Локтионова отличился канадский нападающий Джозеф Бландизи. После этого никаких интересных событий до второй сирены не происходило, за исключением эпизода, когда игрок «Динамо» бросил на борт нападающего СКА Владислава Романова. Тот неудачно ударился и выбыл из игры. Динамовца не удалили, так как не выявили в его действиях нарушения правил.

В третьем периоде зрители тоже долго не видели голов. Игра шла равная, но лучше своим шансом распорядились гости. На 57-й минуте ворота армейцев поразил Артем Швец-Роговой, который набрал хороший ход: это его пятая заброшенная шайба в последних шести матчах. Как не вспомнить, что на протяжении нескольких последних сезонов Швец-Роговой был в СКА. Тут его лечили от травм, восстанавливали, а потом, когда вылечили,— отказались от его услуг. Он перешел в «Динамо». И «похоронил» в этом матче СКА. У армейцев еще оставалось время на то, чтобы сравнять счет, но, как назло, удаление на последних минутах схлопотал Игорь Ларионов — сын Игоря Ларионова, главного тренера команды, «за игру высоко поднятой клюшкой». И надежды улетучились.

Армейский клуб после этого поражения остался на девятом месте в Западной конференции КХЛ — за пределами зоны плей-офф. В четверг, 6 ноября, СКА примет на своей площадке «Шанхайских драконов». Это будет второе «петербургское дерби» — первое, которым открывался для обеих команд чемпионат, осталось за китайским клубом, который выиграл на «СКА Арене» 7:4. «Шанхай» занимает на «Западе» седьмое место.

Кирилл Легков