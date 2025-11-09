В 2025 году на Кубани прекратили деятельность 18 ИП и транспортных компаний

В Краснодарском крае в 2025 году прекратили деятельность 18 транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей, занимавшихся пассажирскими перевозками. Об этом говорится в исследовании проекта «Контур.Фокус», опубликованном РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сокращение числа перевозчиков соответствует общероссийской тенденции: по данным аналитиков, за три года количество участников рынка снизилось на 12,4% — с 7043 до 6168. Наиболее заметный спад отмечен в сегменте автобусных перевозок, где число операторов уменьшилось почти на 14%.

По словам аналитика проекта «Контур.Фокус» Вероники Скороходовой, уход части компаний связан с ужесточением отраслевых требований и укрупнением рынка. «Крупные игроки получают возможности для развития через лизинговые и субсидированные механизмы, тогда как для мелких компаний новые правила становятся дополнительным барьером», — пояснила она.

Согласно исследованию, доля индивидуальных предпринимателей в городских перевозках сократилась с 57,7% до 55,8%, тогда как доля коммерческих юридических лиц выросла до 20,5%. Аналитики расценивают это как признак постепенного вытеснения мелких операторов более крупными структурами.

Краснодарский край занял третье место по числу закрытых транспортных предприятий в 2025 году, уступив только Иркутской области (71) и Республике Тыва (21). Далее следуют Якутия и Астраханская область (по 17 компаний), Ставропольский край (16), Свердловская область (14), Кабардино-Балкария (13), Оренбургская (7) и Белгородская области (6).

Научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин считает, что отрасль движется к модели, основанной на деятельности крупных устойчивых операторов, как это происходит в развитых странах. При этом эксперт предупреждает о риске снижения транспортной доступности в малонаселенных районах, где рынок представлен одним или двумя перевозчиками.

Вячеслав Рыжков