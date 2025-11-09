В КБР открыли круглогодичную агротуристическую деревню

В селе Пролетарском в Кабардино-Балкарии на базе сельхозпредприятия открылся круглогодичный агротуристический комплекс «Семейная деревня «Восход». Об этом сообщила начальник туристического отдела ООО «Восход» Анастасия Канукова.

На 13 гектарах располагаются домики отдыха, виноградники, ресторан и подогреваемый бассейн. В агродеревне также есть свой ресторан, подогреваемый бассейн, а также 15 гектаров виноградников. На реализацию проекта потратили более 30 млн руб. Господдержка превысила 11 млн руб.

Туристы смогут ознакомиться с работой аграриев: выращивание зерновых культур, кукурузы и сои, сбор винограда и многое другое. Программа посещения семейной деревни также включает экскурсии в яблоневые сады республики и Хазнидонское ущелье.

Мария Хоперская