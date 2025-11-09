На двух улицах в Ростове запретят остановку транспорта

С 29 ноября на двух улицах Ростова-на-Дону введут новые ограничения для транспорта. Об этом сообщили в Департаменте автодорог и организации дорожного движения города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вдоль здания № 1/9 на улице Пескова нельзя будет останавливаться грузовым машинам. Цель этих ограничений — безопасное и свободное движение автобусов у остановки «Станция Первомайская».

С 29 ноября на улице Батуринской с 08:00 до 20:00 будет действовать запрет на остановку и стоянку любых автомобилей.

Мария Хоперская