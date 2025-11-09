Итоги визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон широко освещаются в мире. Эксперты называют решение Вашингтона позволить Венгрии и дальше закупать российские нефть и газ в России большой победой Венгрии и ударом по Европе. Тем не менее наблюдатели не уверены в том, что эта победа поможет господину Орбану сохранить свой пост после апрельских парламентских выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом переговоров в Белом доме

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом переговоров в Белом доме

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Трамп позволил Орбану избежать санкций на российскую нефть

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из Белого дома победителем, получив исключение из санкций на импорт российской нефти… Это очередной удар по Украине и европейским лидерам, которые приложили немало усилий к тому, чтобы убедить Трампа занять более жесткую позицию в отношении Владимира Путина. И это вновь показывает, насколько важны личные отношения с Трампом для выстраивания внешней политики США.

Орбан победил: Трамп предоставил Венгрии исключение из санкций на российскую нефть

Орбан эффективно использовал связи со своим идеологическим союзником, чтобы выторговать для себя выгодные условия… Стагнация в экономике, обвинения в масштабной коррупции и кризис стоимости жизни помогли (оппозиции.— “Ъ”) получить в некоторых опросах общественного мнения в преддверии апрельских выборов в Венгрии значительное преимущество… Но пока совсем не ясно, достаточно ли будет сохранения нынешней ситуации с российскими энергоносителями для переизбрания Орбана.

Одного из самых известных венгров зовут Виктор Орбан

Самое ценное во встрече Трампа—Орбана для венгерского народа заключается в том, что без достигнутого на ней соглашения жителям страны пришлось бы в два-три раза больше платить за отопление и цены на горючее вышли бы из-под контроля… Не имея общих принципов, невозможно обсуждать политические вопросы… Американские и венгерские правые партии сосредоточились на общих для них ценностях.

Орбан знает, что Трамп к нему прислушивается

Для Орбана, который у себя в стране испытывает серьезное давление из-за тяжелой экономической ситуации и взлета популярности лидера оппозиции Петера Мадьяра, приглашение в Вашингтон было важно даже просто как напоминание венгерским избирателям о глобальной политической значимости их премьер-министра. Орбан видит себя лидером европейских правых, и его обхаживает движение MAGA в США. Венгрия — единственный член ЕС, где христианское правительство, объяснял премьер-министр журналистам в Вашингтоне: «Мы — остров в либеральном океане Европы».

Облегчение для Орбана: США предоставили Венгрии исключение из российских нефтяных санкций на год

Орбан, любимец движения MAGA и консерваторов по всему миру… объяснил, почему Венгрии по-прежнему нужна российская нефть, несмотря на то что Трамп призывает Европу прекратить ее импорт… Орбан заявил, что этот вопрос жизненно важен для Венгрии… Трамп, стремящийся оказать давление на Москву, чтобы та закончила свою войну с Украиной, похоже, с сочувствием отнесся к позиции Орбана.

Подготовила Алена Миклашевская