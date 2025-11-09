Сирия возобновила операции против ячеек запрещенного «Исламского государства»

Сирия провела «общенациональные превентивные операции» против ячеек «Исламского государства» (ИГ; организация признана террористической и запрещена в РФ), заявил представитель сирийских сил безопасности в интервью телеканалу «Аль-Ихбария». Силовики провели 61 рейд, арестовали 71 человека, изъяли взрывчатые вещества и оружие.

Reuters отмечает, что рейды прошли за день до визита президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Вашингтон. Там он проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Как утверждал специальный посланник США по Сирии и посол в Турции Том Баррак, господин аш-Шараа во время встречи с господином Трампом может подписать документ о присоединении Сирии к возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ).

В декабре, когда оппозиция свергла бывшего президента Сирии Башара Асада, командующий Демократическими силами Сирии Мазлум Абди объявил о заморозке антитеррористических рейдов. Тогда курды переживали из-за возможного вывода американских военнослужащих, дислоцированных в их регионе. На этой неделе стало известно, что власти США готовятся разместить военный контингент на авиабазе в Дамаске. Reuters сообщало, что военные будут «способствовать реализации соглашения о безопасности» между Сирией и Израилем.