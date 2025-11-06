Reuters: США разместят военный контингент на авиабазе в Дамаске

Власти США готовятся разместить военный контингент на авиабазе в Дамаске, чтобы способствовать заключению соглашения о безопасности между Сирией и Израилем. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть источников. Американские силы должны будут использовать базу для контроля за соблюдением этой договоренности в будущем.

США выступают посредниками в переговорах между Сирией и Израилем. Источник Reuters рассказал, что в последние два месяца Пентагон ускорил подготовку к размещению военного контингента и провел несколько разведывательных миссий на базе в Дамаске. Американские военные, в частности, убедились, что взлетно-посадочная полоса готова «к немедленному использованию».

Два сирийских источника сообщили, что по итогу переговоров стороны договорились: авиабаза, расположенная у въезда в южные районы Арабской Республики, будет использована для «логистики, наблюдения, дозаправки и гуманитарных операций», при этом Сирия сохраняет полный суверенитет над этим объектом. Сроки размещения на базе сил США неизвестны. По словам собеседника Reuters, американские власти давят на Сирию, чтобы соглашение с Израилем было подписано до конца года.

Американские войска уже размещены на северо-востоке Сирии. Их задача, по утверждению Пентагона, состоит в борьбе с «Исламским государством» (ИГ; организация признана террористической и запрещена в РФ). При этом весной администрация президента США Дональда Трампа решила сократить военное присутствие в Сирии почти двое, до тысячи военнослужащих.

