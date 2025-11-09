Прокуратура проверяет ДТП с двумя погибшими на выезде с Крымского моста

Южная транспортная прокуратура совместно с прокуратурой Республики Крым контролирует расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Керчи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 8 ноября водитель автомобиля Mercedes-Benz при выезде с Крымского моста не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. На место аварии выехал исполняющий обязанности Керченского транспортного прокурора. Два человека погибли, двое несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение.

Правоохранительные органы проводят процессуальную проверку. Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.

Вячеслав Рыжков