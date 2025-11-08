Белоруссия обвинила Литву в перекладывании ответственности за закрытие границы

Литовские грузовики вернутся с территории Белоруссии, как только власти Литвы откроют границу, заявили в белорусском МИД. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ответственность за разрешение ситуации несет литовская сторона.

«Вместо реальных шагов по решению ситуации, которую они сами же и создали, литовские власти предпочитают вводить в заблуждение собственных перевозчиков и водителей, пытаясь переложить ответственность на Беларусь»,— следует из заявления. В белорусском МИД выразили надежду на скорейшее урегулирование ситуации на границе.

Литва закрыла границу с Белоруссией до 30 ноября из-за участившихся случаев контрабанды. После этого литовские грузовики не смогли покинуть территорию Белоруссии. Вильнюс намерен потребовать от Минска компенсацию убытков своих грузоперевозчиков, сообщил советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас.

