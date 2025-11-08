Литва потребует от Белоруссии компенсировать убытки за задержку фур на границе

Литовские власти намерены потребовать от Белоруссии компенсацию убытков своих грузоперевозчиков, транспорт которых заблокирован в соседней стране после одностороннего закрытия границы. Об этом рассказал советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас в эфире радио LRT.

По словам советника литовского премьера, Вильнюс призывает перевозчиков фиксировать понесенные убытки, чтобы после оценки юридических возможностей взыскать их с белорусской стороны или с принадлежащих ей активов. Литовская ассоциация перевозчиков Linava оценила последствия закрытия границы для логистики в сумму, доходящую до €1 млрд.

Кроме того, Литва может ввести долговременный запрет на железнодорожные перевозки белорусских грузов через свою территорию. Господин Добровольскас уточнил, что такая мера может быть применена в случае дальнейшей эскалации ситуации с застрявшими в Белоруссии литовскими грузовиками. В Вильнюсе считают, что Минск «настроен на эскалацию», подчеркнул советник премьера.

Литва 29 октября на месяц приостановила автомобильное сообщение с Белоруссией с возможным продлением срока ограничений. Ограничение связано с появлением в литовском воздушном пространстве зондов с контрабандой из Белоруссии. В ответ на это Белоруссия разрешила выезд 5 тыс. литовских тягачей и прицепов, находящихся на ее территории, только через литовский участок границы.