СКР установил подозреваемого по делу о взрыве газа в доме в Тульской области

Следователи установили подозреваемого, причастного ко взрыву газа в жилом доме в поселке Куркино Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения.

Взрыв произошел утром 8 ноября в доме на улице Ленина. В результате частично обрушилась торцевая стена подъезда, кровля, а также перекрытия второго и третьего этажей. Во время разбора завалов специалисты не обнаружили людей под обломками.

Четыре человека пострадали, они госпитализированы. Погибших нет. СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.