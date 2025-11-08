Под завалами на месте взрыва газа в Тульской области не нашли людей

На месте обрушения подъезда дома в поселке Куркино Тульской области завершены аварийно-спасательные и поисковые работы. Специалисты не обнаружили людей под завалами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В устранении последствий участвовали 155 человек, использовалось 55 единиц техники. В результате взрыва пострадали четыре человека, они доставлены в больницы. Эвакуировали 10 жильцов. Погибших нет.

Взрыв произошел утром 8 ноября на улице Ленина. В результате обрушилась торцевая стена подъезда, кровля, а также перекрытия второго и третьего этажей. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи установили подозреваемого, причастного ко взрыву.