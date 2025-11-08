Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Литва допустила запрет железнодорожных перевозок грузов из Белоруссии

Власти Литвы не исключают возможности прекратить железнодорожные перевозки грузов из Белоруссии по своей территории. Об этом сообщил советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас.

«На данный момент это пока не обсуждается, однако по мере дальнейшего обострения ситуации это не исключается», — сказал господин Добровольскас LRT.

Литва закрыла границу с Белоруссией до 30 ноября из-за участившихся случаев контрабанды. После этого в Белоруссии были заблокированы литовские грузовики. Вильнюс намерен потребовать от Минска компенсацию убытков своих грузоперевозчиков, сообщил Игнас Добровольскас.

Подробнее — в материале «Ъ» «Литва защищается от воздушной угрозы на земле».

