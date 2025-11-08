Глава Евпатории опроверг фейк о закрытии набережных

Набережные Евпатории остаются открытыми для туристов и местных жителей, несмотря на слухи о возможном закрытии береговой линии. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.

По его словам, в социальных сетях появился фейковый канал, распространяющий ложную информацию от его имени. Он подчеркнул, что эти слухи не соответствуют действительности.

Александр Юрьев добавил, что на набережной имени Горького проводятся ремонтные работы, но это не мешает свободному доступу к прибрежной территории. «Этот вброс не имеет ничего общего с реальностью. На набережной им. Горького идут работы по реконструкции, но даже несмотря на это никаких ограничений на посещение набережных в Евпатории нет»,— сказал он.

Наталья Решетняк