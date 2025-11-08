В Северной Осетии проверяют причины смерти пациента с инфарктом из Моздока

Минздрав Северной Осетии проводит внутреннюю проверку после смерти пациента с инфарктом из Моздока, сообщает пресс-служба ведомства.

По регламенту, пациенты с подозрением на острый инфаркт миокарда сначала доставляют в первичное сосудистое отделение при Моздокской центральной районной больнице для экстренной помощи. При ухудшении состояния или необходимости специализированного лечения пациента переводят в Региональный сосудистый центр во Владикавказе. В данном случае мужчину из Моздока доставляли около полутора часов, что вызвало вопросы о своевременности помощи.

Параллельно Следственный комитет по РСО-Алания проводит свою проверку обстоятельств смерти.

Станислав Маслаков