В Северной Осетии проверяют причины смерти пациента с инфарктом из Моздока
Минздрав Северной Осетии проводит внутреннюю проверку после смерти пациента с инфарктом из Моздока, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По регламенту, пациенты с подозрением на острый инфаркт миокарда сначала доставляют в первичное сосудистое отделение при Моздокской центральной районной больнице для экстренной помощи. При ухудшении состояния или необходимости специализированного лечения пациента переводят в Региональный сосудистый центр во Владикавказе. В данном случае мужчину из Моздока доставляли около полутора часов, что вызвало вопросы о своевременности помощи.
Параллельно Следственный комитет по РСО-Алания проводит свою проверку обстоятельств смерти.