Роспотребнадзор изъял немаркированную одежду в Дагестане на 671 тыс. рублей

Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан провело внеплановую проверку магазина мужской одежды «Sajda» на основе материалов, поступивших из органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлен факт реализации 61 единицы одежды без обязательной маркировки средствами идентификации в государственной системе «Честный ЗНАК». Общая оценочная стоимость изъятого товара составила 671 тыс. руб.

Нарушение законодательства привело к возбуждению дела об административном правонарушении, все материалы переданы в суд для рассмотрения.

Станислав Маслаков