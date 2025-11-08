Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Троекуровском кладбище простились с народным артистом Юрием Николаевым

Прощание с народным артистом России, телеведущим Юрием Николаевым завершилось в Москве. Мероприятие проходило в Большом зале Троекуровского кладбища.

Проститься с артистом пришли его близкие, коллеги и друзья. Среди них гендиректор Первого канала Константин Эрнст, певица Пелагея, телеведущая Елена Малышева, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара, певец и композитор Александр Буйнов и другие.

Венки на прощание направили президент России Владимир Путин, коллектив Первого канала, Государственный Кремлевский дворец, группа «Любэ», вице-президент Академии российского телевидения Александр Митрошенков и Академия Малахова.

Юрий Николаев умер 4 ноября в возрасте 76 лет. О смерти телеведущего сообщил народный артист России, артист балета Николай Цискаридзе.

О карьере Юрия Николаева — в материале «Ъ» «''Утренняя звезда'' погасла».

Прощание с Юрием Николаевым

Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым

Прощание с Юрием Николаевым

Телеведущий Валдис Пельш

Певец Александр Маршал

Певица Зара

Прощание с Юрием Николаевым

Телеведущая Елена Малышева

Композитор, певец Игорь Николаев

Телеведущая Елена Малышева

Певец Валерий Сюткин (слева)

Певец Александр Буйнов (слева)

Депутат Госдумы Сергей Неверов

Певец Юрий Антонов (в центре)

Певица Пелагея

Директор дирекции музыкального вещания «Первого канала» Юрий Аксюта

Прощание с Юрием Николаевым

Депутат Вячеслав Фетисов

Прощание с Юрием Николаевым

Телеведущий Валдис Пельш (в центре)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Диктор Алла Данько

Телеведущий Владимир Березин (справа)

Директор дирекции музыкального вещания «Первого канала» Юрий Аксюта (в центре) и певец Валерий Сюткин (второй справа)

Гендиректор холдинга «Европейская медиагруппа» и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов

Композитор, певец Игорь Николаев (слева) и гендиректор «Первого канала Константин Эрнст

Актер, продюсер Леонид Ярмольник

Церемония прощания с Юрием Николаевым

Прощание с Юрием Николаевым

Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев

Дизайнер Оксана Ярмольник

Слева направо: композитор Владимир Матецкий, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев и вдова Юрия Николаева Элеонора Николаева

Певица Анита Цой

Бизнесменс Александр Гафин

Прощание с Юрием Николаевым

