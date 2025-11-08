На Троекуровском кладбище простились с народным артистом Юрием Николаевым

Прощание с народным артистом России, телеведущим Юрием Николаевым завершилось в Москве. Мероприятие проходило в Большом зале Троекуровского кладбища.

Проститься с артистом пришли его близкие, коллеги и друзья. Среди них гендиректор Первого канала Константин Эрнст, певица Пелагея, телеведущая Елена Малышева, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара, певец и композитор Александр Буйнов и другие.

Венки на прощание направили президент России Владимир Путин, коллектив Первого канала, Государственный Кремлевский дворец, группа «Любэ», вице-президент Академии российского телевидения Александр Митрошенков и Академия Малахова.

Юрий Николаев умер 4 ноября в возрасте 76 лет. О смерти телеведущего сообщил народный артист России, артист балета Николай Цискаридзе.

О карьере Юрия Николаева — в материале «Ъ» «''Утренняя звезда'' погасла».