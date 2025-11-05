Народного артиста России Юрия Николаева похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание и похороны начнутся в 13:00 мск, сообщили родственники телеведущего агентству ТАСС.

Юрий Николаев умер 4 ноября в возрасте 76 лет. Он получил широкую известность как ведущий и участник телепрограмм «Утренняя звезда», «Песня года», «Голубой огонек», «Утренняя почта», «Спокойной ночи, малыши!», «Танцы со звездами».

Сегодня президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким господина Николаева. Президент подчеркнул значительный вклад артиста в развитие отечественного телевидения и его увлеченную работу.

